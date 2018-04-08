﻿اليابان تتجاهل حركة «أنا ـ أيضا» ولا تهتم بحالات اغتصاب النساء!

طوكيوـ أ ف ب: تؤكد رينكو ناكاجيري أنها تعرضت للاغتصاب في سن السابعة عشرة من جانب منتج وعدها بتسجيل أسطوانة موسيقية لها، غير أنها لم تكشف يوما عن الاعتداء الذي تعرضت له خشية تحطيم حلمها بتحقيق مسيرة لامعة.

وبعد مرور عقدين، قررت ربة المنزل هذه التي تركت عالم الموسيقى منذ زمن طويل، مواجهة جلادها بتشجيع من حركة #أنا_أيضا التي رفعت خلالها نساء كثيرات حول العالم الصوت ضد الانتهاكات الجنسية التي تعرضن لها.

ومع أن هذه الموجة طاولت بلدانا عدة، غير أنها بقيت محدودة في اليابان التي لم تسجل فيها سوى شهادات قليلة في بلد تُشجع فيه النساء ضحايا هذه الانتهاكات على التزام الصمت.

وتروي رينكو ناكاجيري «من شبه المستحيل الحديث عن هذا الأمر في اليابان. الاغتصاب يمثل أحد المحرمات الرهيبة. الناس يفضلون التكتم على ذلك».

وتقول هذه الأم لولدين إنها تعرضت لاعتداء جنسي «في استديو للتسجيل في وقت متأخر ليلا (…) وبشكل متكرر بعد هذه المرة الأولى»، مضيفة «كنت أخشى أن تنتهي مسيرتي إذا ما قاومت أو تكلمت».

ورغم التغطية الصحافية التي حظيت بها قضية المنتج الهوليوودي النافذ هارفي واينستين في اليابان، غير أن قلة من وسائل الإعلام المحلية تناولت أوضاعا مشابهة في الأرخبيل الآسيوي، كما لم يصدر أي صوت تقريبا من النساء في عالم الفن تنديدا بمثل هذه الارتكابات. الكاتبة والمدونة ها-تشو هي من الاستثناءات. فهي كشفت في كانون الأول/ديسمبر أنها تعرضت للتحرش من جانب المسؤول في مجموعة «دينتسو» الإعلانية يوكي كيشي عندما كانت تعمل في الشركة. وتناقلت شهادتها وسائل إعلامية عدة وتقدم كيشي باعتذار علني. وبعد عمله لحساب «دينتسو»، أسس شركته الخاصة وأعلن إثر هذه المعلومات عزمه التنحي، مشيرا إلى أنه «يتحمل مسؤولية كبيرة (…) لإحراج الشركة». وفي اليابان التي لا يزال مجتمعها ذكوريا بدرجة كبيرة، يحمل التنديد بمثل هذه الممارسات تبعات لا يستهان بها.

وقد دفعت شيوري ايتو الثمن عندما روت قصتها العام الماضي. هذه الصحافية البالغة من العمر 28 عاما اتهمت رجلا في عالم التلفزيون بالتحرش بها واغتصابها في 2015 بعد دعوته إياها إلى عشاء عمل.

وبعد نشرها قصتها خصوصا في كتاب بعنوان «بلاك بوكس»، تعرضت ايتو لسيل من الهجمات عبر الانترنت. وتستذكر هذه الصحافية التي أدلت بشهادة أخيرا في مقر الأمم المتحدة: «تلقيت رسائل تصفني بأنني ساقطة».

وفي العام الماضي، أحيل ما لا يزيد عن ثلث القضايا المتصلة بالاغتصاب إلى المحاكم ومن بين 1678 شخصا تمت محاكمتهم، وحدهم 285 أدينوا بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات وفق أرقام لوزارة العدل.

وبيّن استطلاع للرأي أجرته الحكومة في 2017 أن 2.8 ٪ فقط من ضحايا الاغتصاب أبلغوا الشرطة عن حالاتهم، فيما 58.9 ٪ لم يكشفوا عن الموضوع لأحد حتى للأصدقاء أو أفراد العائلة.

وفي اليابان «يظن رجال كثر أن جسم المرأة ملك لهم» وفق ساتشي ناكاجيما.