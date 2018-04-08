﻿جهاز إلكتروني يترجم ما يتمتم به الشخص من دون نطق… بصوت مرتفع

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: ابتكر باحثون في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة جهازا إلكترونيا يمكنه قراءة ما يقوله الشخص داخليا من دون أن ينطق به لسانه بصوت مرتفع. وتتكون هذه المنظومة الجديدة من جهاز يتم ارتداؤه على الوجه متصل ببرنامج كومبيوتر. وتستطيع الأقطاب الكهربائية للجهاز الجديد التقاط الإشارات العصبية العضلية على الوجه والفكين، وبالتالي يستطيع الجهاز قراءة الكلمات التي يتمتم بها المستخدم داخليا في رأسه قبل أن ينطق بها بصوت مرتفع.

وتتم تغذية هذه الإشارات داخل منظومة للتعلم الإلكتروني تم تدريبها على الربط بين الإشارات وكلمات معينة.

ويحتوي الجهاز أيضا على سماعات يتم تثبيتها على أذن المستخدم ويمكنها التقاط الذبذبات التي تنتقل من عظام الوجه إلى الأذن الداخلية. ونظرا لأن هذه السماعات لا تسد القناة السمعية، فإنها تستطيع نقل المعلومات من المستخدم إليه، بدون تعطيل الحوار الدائر أو التأثير على قدراته السمعية. ويندرج الجهاز الجديد في إطار منظومة الكترونية تتيح التفاعل مع أجهزة الكومبيوتر في مناخ من الصمت التام، وهو ما يسمح للمستخدم بتوجيه أسئلة وتلقي إجابات عن مشكلات الكترونية عسيرة من دون الحاجة إلى التحدث بصوت مرتفع. وقام الباحثون بتجربة المنظومة خلال مباراة للشطرنج حيث كان اللاعب يوجه أسئلة إلى الكومبيوتر بشأن خطوات اللعب المقبلة من دون أن يتحدث بحيث لا يسمعه الخصم، وكان يتلقى نصائح اللعب أيضا من الكومبيوتر من خلال سماعات الأذنين. ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث أرناف كابول، وهو خريج معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا قوله: «الهدف من هذا الابتكار هو تطوير جهاز للذكاء الاصطناعي يسمح بالتعامل مع منصات الكومبيوتر بشكل داخلي، ويدمج بين الإنسان والآلة بحيث تبدو الآلة كما لو كانت امتدادا داخليا لقدراتنا على التفكير».