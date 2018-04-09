التلفزيون السوري: استهداف مطار في ريف حمص بصواريخ يعتقد أنها أمريكية

القاهرة - رويترز: قال التلفزيون السوري اليوم الاثنين إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص، وإن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أمريكية

وأضاف أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على المطار

ولاحقاً نُقل عن مسؤول أمريكي كبير أن لا صحة لتقارير عن أي ضربات أمريكية ضد قواعد الأسد في سوريا

وجاء ذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “دفع ثمن باهظ” جراء شن هجوم كيماوي على مدينة دوما المحاصرة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا حيث أبلغت جماعات إغاثة طبية عن سقوط عشرات القتلى بالغاز السام