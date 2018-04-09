ترامب وماكرون يتعهدان “بردّ قوي ومشترك” على الهجوم الكيميائي المفترض في دوما

واشنطن: قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهدا الأحد “برد قوي مشترك” على هجوم كيميائي مفترض أسفر عن مقتل العشرات في دوما السورية.

وجاء في بيان إثر محادثات عبر الهاتف بين ترامب وماكرون “لقد أدان الزعيمان بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا واتفقا على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان “لقد اتفقا على تبادل المعلومات حول طبيعة الهجمات، وتنسيق استجابة قوية ومشتركة”. (أ ف ب)