طائرات حربية إسرائيلية تقصف “موقعا عسكريا” لحماس في غزة

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الاثنين أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت “موقعا عسكريا” لحركة حماس في شمال قطاع غزة ردا على تسلل فلسطينيين من الحدود وزرع قنابل قبل يوم.

ولم ترد أي معلومات من غزة عن اضرار أو اصابات.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعد يوم من تسلل فلسطينيين من السياج الحدودي في شمال القطاع وزرعهم “عبوات ناسفة” عثر عليها الجيش، حسب البيان.

وتشهد منطقة السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل توترا منذ ان اندلعت صدامات وتظاهرات في في “يوم الارض” في 30 آذار/ مارس تحت شعار “مسيرة العودة”. وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل حوالى ثلاثين فلسطينيا، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وتقول اسرائيل انها تطلق النار في حال الضرورة لمنع الحاق اضرار بالسياج وعمليات والتسلل ومحاولات شن هجامت.

وهي تحمل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، مسؤولية الهجمات والتظاهرات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه الاثنين إنه “ينظر بجدية كبيرة إلى محاولات حماس لتحويل منطقة السياج الحدودي إلى منطقة قتال مع السعي لالحاق أضرار بالبنى التحتية والدفاعية”. (أ ف ب)