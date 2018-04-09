مقتل 14 مقاتلاً بينهم إيرانيون في الضربة على مطار التيفور العسكري- (فيديو)

بيروت: قُتل 14 مقاتلاً على الأقل من بينهم إيرانيون في الضربة التي استهدفت قبيل فجر الإثنين مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وسط البلاد، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ولا تزال الجهة التي استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس أيضا، مجهولة. وقد نفت الولايات المتحدة أن تكون هي التي شنّت الغارات الجوية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “روسيا وإيران وحزب الله لهم وجود في المطار”. (أ ف ب)