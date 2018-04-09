مارك زوكربرغ يجتمع مع مشرعين أمريكيين الاثنين

واشنطن: قال مساعدان بالكونغرس الأمريكي إن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، سيعقد اجتماعات مع بعض المشرعين الأمريكيين الاثنين قبل يوم من حضوره جلسات استماع في الكونغرس بشأن استخدام شركة للاستشارات السياسية لبيانات العملاء.

وقال المساعدان، بعد أن طلبا عدم نشر اسميهما لأن الاجتماعات غير معلنة، إن الاجتماعات المزمعة ستجرى في مبنى الكونغرس ومن المتوقع أن تستمر بعد ظهر الاثنين وتشمل بعض المشرعين من لجان سيدلي زوكربرغ بشهادته أمامها.

وامتنعت شركة فيسبوك عن التعليق.

ومن المقرر أن يمثل زوكربرغ أمام جلسة استماع مشتركة للجنتي القضاء والتجارة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وتعرضت شركة فيسبوك لانتقادات في الأسابيع الأخيرة بعد أن قالت إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليوناً من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة، ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وقال متحدث باسم فيسبوك يوم الأحد إن الشركة تخطط للبدء في إبلاغ المستخدمين المتضررين الاثنين. (رويترز)