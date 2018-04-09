وفاة دراج بلجيكي بسكتة قلبية بعد سقوطه في سباق بباريس

روبيه: توفى الدراج البلجيكي ميشيل غووليرتس في أحد مستشفيات مدينة ليل الفرنسية بعد إصابته بسكتة قلبية عقب سقوطه خلال سباق باريس-روبيه الأحد، وفقا لما ذكرته الدائرة الطبية لمنظمي السباق.

وتعرض غووليرتس (23 عاما) للسقوط قبل 150 كيلومترا على نهاية السباق ليتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الدراج البلجيكي أصيب بسكتة قلبية، فيما أظهرته لقطات تليفزيونية وهو ملقى على الأرض، ويبدو أنه كان يخضع لإنعاش قلبي رئوي من أحد الفرق الطبية.

وذكر فريق فيرانداس وليمز للدراجات، الذي ينتمي إليه جووليرتس في بيان له “بحزن لا يمكن تصوره أن نعلن عن وفاة دراجنا وصديقنا ميشيل غووليرتس″.

ولم يتم الكشف عن السبب الذي أدى لسقوط غووليرتس، غير أن العديد من الدراجين، من بينهم الألماني توني مارتن المتوج ببطولة العالم في أربع مناسبات، سقطوا أثناء السباق الذي فاز به بطل العالم السلوفاكي بيتر ساجان.