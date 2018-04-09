استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بإطلاق نار إسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة: استشهد فلسطيني الاثنين متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة ما رفع حصيلة الشهداء إلى 30 شهيدا منذ بدء “مسيرات العودة” الشعبية.

وذكرت مصادر طبية أن الشهيد (45 عاما) وكان أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع في يوم 30 من الشهر الماضي بالتزامن مع بدء مسيرات العودة.

ويقوم على المسيرات غير المسبوقة في قطاع غزة لجنة تنسيقية تضم فصائل فلسطينية وجهات حقوقية وأهلية، وتستهدف استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر المقبل عند إحياء الذكرى السنوية السبعين ليوم النكبة الفلسطينية.

في سياق آخر، قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية في شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القصف جاء ردا على تسلل ثلاثة فلسطينيين وزرع عبوات ناسفة يدوية الصنع قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة الأحد. (د ب أ)