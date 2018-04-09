روسيا ودمشق تتهمان اسرائيل بقصف مطار التيفور العسكري

موسكو: اتهمت روسيا والنظام السوري، اسرائيل بقصف مطار التيفور العسكري بين حمص وتدمر في وسط سوريا في وقت مبكر من صباح الاثنين، انطلاقاً من الاجواء اللبنانية.

وأكد الجيش الروسي، ان طائرات حربية اسرائيلية قصفت مطار التيفور العسكري الاثنين، انطلاقاً من الاجواء اللبنانية.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن وزارة الدفاع ان “طائرتي اف-15 تابعتين للجيش الاسرائيلي قصفتا المطار بين الساعة 03,25 و03,53 بتوقيت موسكو (00,25 و00,53 ت غ) بثمانية صواريخ موجهة عن بعد من الاراضي اللبنانية بدون دخول المجال الجوي السوري”.

كما قال مصدر عسكري سوري صباح الاثنين، إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وأوضح المصدر العسكري أن “العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الاراضي اللبنانية”.

وأسفرت الضربة الجوية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم مقاتلون إيرانيون. (أ ف ب)