وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل في واشنطن تنديدًا باعتداءات على غزة

واشنطن: نظم فلسطينيون وبعض المنظمات اليهودية المناهضة للصهيونية، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، تنديداً باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات “يوم العودة” على شريط قطاع غزة.

ودعا المحتجون الإدارة الأمريكية للتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينين.

وردد المحتجون هتافات تندد بالحكومة الإسرائيلية، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مطالبين بالحرية للفلسطينيين.

ومنذ عشرة أيام، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

ويعتدي جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في هذه الفعاليات، ما أسقط، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، 32 شهيدًا وألفين و850 مصابًا. (الأناضول)