الغارديان: ترامب سيقوم بعمل عسكري في سوريا

لندن-”القدس العربي”: توقعت صحيفة الغارديان، أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عمل عسكري في سوريا، دون ان يكتفي باتهام نظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة، بارتيك وينتور، ان تغريدات ترامب، تعد إشارة شبه واضحة على الإعداد لسلسلة من الضربات العسكرية الغربية المتوالية على سوريا.

وتساءلت الصحيفة هل الضربات ستكون أحادية الجانب أم موسعة، بحيث تشهد تنسيقاً بين عدة دول غربية للتخلص من مخزون الأسد من السلاح الكيماوي، وإنهاء الحصانة التي يتمتع بها على المستوى السياسي.

وأشار الى وجود دول تطالب بعمل عسكري واسع ضد نظام الاسد، وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.