“ايه كوايت بلايس″ يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

لوس انجليس: احتل فيلم الرعب التشويقي “ايه كوايت بلايس″، الذي يتضمن حوارات تمتد على ثلاث دقائق فقط، صدارة شباك التذاكر في امريكا الشمالية محققاً 50 مليون دولار على ما اظهرت ارقام موقتة لشركة “اكزيبتر ريليشنز″ المتخصصة.

وقد حقق الفيلم وهو من انتاج شركة “باراماونت” ثاني افضل اداء في اسبوعه الاول، خلال السنة الحالية وراء “بلاك بانثر” من انتاج “ديزني/مارفل”.

ويتمحور الفيلم على كائنات ملتهمة للبشر تجتاح الارض وهي عاجزة عن الرؤية لكن يمكنها ان تلاحق ضحاياها من خلال الاصوات الصادرة عنهم.

وينبغي تالياً عن المخرج والممثل جون كرازينسكي وزوجته في الفيلم والحياة اميلي بلانت واولادهما ان يتكيفوا من خلال لغة إشارات والا ماتوا.

وقد نال الفيلم استحساناً كبيراً لدى النقاد وحقق علامة 97 % عبر موقع “روتن تومايتوز″ المتخصص.

وتراجع متصدر الاسبوع الماضي فيلم “ريدي بلاير وان” من اخراج ستيفن سبيلبرغ الى المرتبة الثانية محققاً 25,1 مليوناً. ويتناول الفيلم الخيالي العلمي وهو من انتاج “وارنر براذيرز″ قصة مراهق يجد نفسه داخل عالم افتراضي يزخر بالمغامرات والخطر سنة 2045.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم جديد آخر من انتاج “يونيفرسال” هو “بلوكرز″ محققاً 21,4 مليون دولار. وهو فيلم كوميدي من بطولة جون سينا وليسلي مان.

وبعد ثمانية اسابيع على بدء عرضه استمر “بلاك بانثر” في تحقيق نتائج جيدة مسجلاً 8,4 ملايين دولار في المركز الرابع. وبلغ مجموع ايراداته في الولايات المتحدة وكندا 665 مليون دولار وهو فيلم الابطال الخارقين الذي حقق افضل العائدات حتى الآن في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي المركز الخامس حل فيلم “آي كان أونلي ايماجن” الذي يروي مغامرات فرقة روك مسيحية محققاً 8,4 ملايين دولار. وقد بلغت ايرادات الفيلم حتى الآن في امريكا الشمالية 69 مليون دولار في حين انه كلف سبعة ملايين فقط.

وتراجع “تايلر بيريز اكريموني” من المركز الثاني الاسبوع الماضي الى المركز السادس هذا الاسبوع محققاً 8,1 ملايين دولار وهو يتمحور على زوجة تتملكها رغبة جامحة في الانتقام محققاً.

اما المرتبة السابعة كانت من نصيب “تشاباكويديك” الذي حقق عائدات قدرها 6,2 مليون دولار وتلاه في المرتبة الثامنة “شرلوك نومز″ مع 5,6 ملايين دولار. ويحقق التحري الانكليزي الشهير مع مساعده الطبيب واتسون في الفيلم بشأن اختفاء كائنات تعرف بأقزام الحديقة.

واحتل فيلم “باسيفيك ريم: ابرايزينغ” المركز التاسع بعدما كان متصدراً قبل اسبوعين مع 4,9 ملايين دولار. ويتضمن الفيلم معارك بين روبوتات مسيرة على يد بشر ومخلوقات فضائية تهدد بإبادة البشرية.

وأتى في المرتبة العاشرة فيلم “آيل اوف دوغز″ محققاً ايرادات قدرها 4,6 ملايين دولار.(أ ف ب)