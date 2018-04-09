برشلونة مستعد لتخطي روما أوروبيا بعد “الهاتريك المحلي” لميسي

روما: يخرج برشلونة الإسباني لزيارة روما الإيطالي مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما بات النادي الكاتالوني على أعتاب بلوغ المربع الذهبي.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف السبت لينال لقب هاتريك للمرة الـ40 مع برشلونة كما عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 29 هدفا ليتساوى مع المصري الدولي محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في صراعهما على الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وفاز برشلونة على ليجانيس 3 / صفر وتعادل ملاحقه المباشر اتلتيكو مدريد مع ريال مدريد في مباراة ديربي العاصمة بهدف لمثله، مما يعني أن النادي الكاتالوني بمقدوره حسم لقب الدوري الإسباني من خلال الفوز ثلاث مرات والتعادل مرة واحدة في المباريات المقبلة.

فوز برشلونة على بلنسية ثم سيلتا فيجو ثم ديبورتيفو لاكورونا سيعني أن أمامه فرصة لحسم لقب الدوري الإسباني من خلال التعادل فقط في مواجهة الكلاسيكو امام الريال على ملعب كامب نو.

مصدر القلق الوحيد بالنسبة لإرنستو فالفيردي مدرب برشلونة هو الحالة البدنية للاعبيه في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ونشرت صحيفة “دياريو آس″ تقريرا حول الدقائق التي شارك بها لاعبو برشلونة وقارنتها مع الدقائق التي شارك بها لاعبو الريال.

وكشفت أن هناك ثمانية لاعبين في برشلونة لعبوا عددا أكبر من الدقائق لناديهم ومنتخبات بلادهم مقارنة بأي لاعب في الريال.

وشارك البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط الريال في 3533 دقيقة ليصبح الأكثر مشاركة مع النادي الملكي هذا الموسم، ولكن ميسي وايفان راكيتيتش ولويس سواريز ومارك اندري تير شتيجين وسيرجيو بوسكيتس وخوردي البا وجيرارد بيكيه وصامويل اومتيتي يتفوقون عليه.

وقال فالفيردري ردا على سؤال بشأن خشيته من مستوى لياقة لاعبيه “عملية التدوير غير جائزة في هذه المرحلة من الموسم”.

ويعاني بوسكيتش من حالة انهاك ولكن فالفيردري اضطر للدفع بها في المباراة الأولى أمام روما بعد حقنه بالمسكنات حيث أنه عائد للتو من كسر في القدم، لكنه طلب استبداله في شوط المباراة الثاني.

وأوضح فالفيردي “لدينا الكثير من المباريات المهمة حاليا، لكنه شيء جيد لان هذا يعني أننا لازلنا ننافس على كثير من الألقاب”.

ولم يشارك بوسكيتس أمام ليجانيس، ولكن راكيتيتش الذي شارك بدلا منه وصل لحاجز 4000 دقيقة مشاركة مع برشلونة هذا الموسم.

برشلونة هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الكبرى الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

وعادل برشلونة الرقم القياسي لريال سوسيداد والمتمثل في خوض 38 مباراة بالدوري المحلي دون هزيمة.

كما يحلم برشلونة بالتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، إذ يلاقي اشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا في 21 نيسان/ ابريل الجاري.

وقد تكون المباراة أمام روما غدا تحصيل حاصل إذ حسم برشلونة مباراة الذهاب لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف. (د ب أ)