عاصي الحلاني يحتفل بالربيع في شرم الشيخ (صور)

القاهرة – “القدس العربي”

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بـ “احتفالات الربيع″ في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث غنى وسط حشد كبير من السائحين من مختلف الدول العربية، وفي حضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

صعد الحلاني على نغمات أغنية “بالعربي” ثم استكمل الحفل بأغنيات: “عندك بحرية، وجن جنوني، ومالي صبر، واني مارق مريت، ويا طير، ويا ناكر المعروف”.

وقدم تهنئته الشخصية وتهنئة الشعب اللبناني للشعب المصري، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثانية، مشيداً “بتمسّك الشعب بالرئيس السيسي، الذي قضى على الإرهاب، وحمى مصر وأهلها من مخططات خبيثة نالت من دول عدّة بالمنطقة”، مؤكداً أنّ “السيسي هدية من الله إلى مصر”، وأنّ مصر “كبيرة به وبجيشها”.

وأهدى الحلاني بالمناسبة الشعب المصري أغنية تقول كلماتها: “بأرض الخير دايماً ولادة مصر سيادة ومصر ريادة… كبيرة بالسيسي وبجيشها… وبهمّة رجالها”.