الصين تعتبر المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة “مستحيلة في ظل الظروف الحالية”

بكين: أكدت الصين الإثنين، أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة “مستحيلة في ظل الظروف الحالية”، بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة الأحد التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري المتصاعد مع بكين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مقتضب، “حتى الآن، لم يجرِ المسؤولون الأمريكيون والصينيون أي مفاوضات حول النزاعات التجارية. في ظل الظروف الحالية، يبدو مستحيلاً بالنسبة للفريقين عقد أي محادثات حول هذا الموضوع″. (أ ف ب)