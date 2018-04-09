تعرّف إلى أسباب وأعراض انخفاض ضغط الدم

لندن – “القدس العربي”

ضغط الدم الطبيعي للفرد يجب أن يكون 80/120. وفي حال كان قياس الضغط اقل من 60/90 فهذا يعني ان الشخص يعاني من انخفاض في ضغط الدم ويتوجب علاجه. علماً ان على الشخص مراقبة ضغطه لأسبوع كامل للتأكد من حقيقة ضغطه. فما هي أهم اعراض انخفاض ضغط الدم وأهم أسبابه؟

أعراض انخفاض ضغط الدم

عند انخفاض ضغط الدم، يعاني الشخص من أعراض مختلفة نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى أعضاء الجسم، ومن أهم هذه الأعراض:

-الشعور بالدوخة

-الإغماء

-ضيق التنفس مع آلم في الصدر

-إضطرابات في دقات القلب

-الشعور بالغثيان

-ارهاق وتعب

-الشحوب

-الصداع

-فقدان التركيز

-عدم وضوح الرؤية

-عسر الهضم

أسباب انخفاض ضغط الدم:

هناك العديد من الاسباب التي تعرض الشخص الى حدوث انخفاض في ضغط الدم ومن اهم هذه الاسباب:

-الحمل:

تتعرض المرأة الى الاضطرابات الهرمونية خلال فترة الحمل. والتوسع الدائم في الاوعية الدموية للمرأة الحامل يكون سبباً رئيسياً في انخفاض ضغط الدم. ويعود الضغط إلى طبيعته بعد وضع المولود وانتهاء فترة الحمل.

-أمراض القلب:

تؤدي أمراض القلب كمشاكل في صمامات القلب، والنوبات القلبيّة، وفشل عضلة القلب الى عدم ضخ الدم في الجسم بشكل جيد وبالتالي ينخفض ضغط الدم. لذلك على مريض القلب ان يتابع قياس ضغط الدم بصورة مستمرة ومراجعة طبيبه.

-جفاف الجسم:

افتقار الجسم إلى بعض العناصر والفيتامينات لضبط ضغط الدم في الجسم وفقدان الجسم للسوائل عن طريق ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو التقيؤ، أو الإسهال الشديد، أو الاستخدام المفرط للأدوية المدرّة للبول، يؤدي الى هبوط في ضغط الدم.

-أمراض الغدد الصماء:

اذا كان المريض يعاني من أمراض الغدة الدرقية، وقصور الغدة الكظرية، وانخفاض معدل السكر في الدم، ومرض السكري.

-الإصابة بنزيف الدم:

في حال كان الشخص يعاني من فقدان الدم كالتعرض لنزيف داخلي او جروج خطيرة، يؤدي الى انخفاض ضغط الدم.

-تناول الأدوية وبعض الأعشاب:

هناك بعض الأدوية كالفياغرا والعقاقير المستخدمة كمدرات للبول، بالإضافة الى بعض الأعشاب الطبيعية كالكركديه والكاكاو تسبب انخفاضاً في ضغط الدم.