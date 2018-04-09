سامسونغ تخفض سعر تابلت Galaxy Tab S3

لندن – “القدس العربي”

تشير احصاءات عدة إلى تراجع شحنات الأجهزة اللوحية بنسبة 3.4 في المئة سنوياً خلال العام 2017، وذاك بعد أن كانت سامسونغ ثاني أكبر مُصنِّع لأجهزة tablet، وبوجود حصة سوقية تقارب نصف حصة شركة أبل ، تتطلع سامسونغ إلى زيادة المبيعات عن طريق خفض سعر جهاز Galaxy Tab S3 بمقدار 100 دولار، أو 18 في المئة ، ليصل إلى 449.99 دولاراً، لفترة محدودة بعد إطلاق شركة أبل لجهاز الآيباد الجديد بأسعار منخفضة.

ويتميز Samsung Galaxy Tab S3 بشاشة Super AMOLED قياس 9.7 بوصة بدقة تصل إلى 1536 × 2048 بيكسل، ومعالج رباعى النواة Snapdragon 820 بسرعة 2.15 غيغاهرتز، جنبا إلى جنب 4 غيابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 غيغابايت من مساحة التخزين الأصلي، بالإضافة إلى إمكانية زيادة سعة التخزين عن طريق منفذ microSD بسعة 400 غيغا بايت.

على ظهر التابلت كاميرا بدقة 13 ميغابيكسل مع فتحة f / 1.9 ، وكاميرا سيلفي أمامية 5 ميغابيكسل، بالإضافة إلى بطارية 6000mAh ، كما يعمل جهاز سامسونغ حالياً بنظام التشغيل Android 8.0.