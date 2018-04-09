اردوغان يعبر لبوتين عن “قلقه” حيال الهجمات على دوما

انقرة: أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، عن “قلقه” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيال الهجمات في الغوطة الشرقية قرب دمشق، على ما أعلنت الرئاسة التركية، إثر ورود تقارير عن هجوم بالأسلحة الكيميائية أوقع عشرات القتلى في دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة.

وقال مسؤول في الرئاسة التركية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي إن اردوغان، “عبّر عن قله حيال الهجمات في دوما والغوطة الشرقية وأكد أهمية منع قتل المدنيين والعمل سوياً لإدخال المساعدات الإنسانية” للسكان المحاصرين في دوما. (أ ف ب)