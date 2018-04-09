وزير الثقافة السعودي يعلن مشاركة بلاده للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي

باريس: أعلن وزير الثقافة السعودي عواد بن صالح العواد، أن السعودية ستشارك رسمياً لأول مرة في مهرجان كان السينمائي بتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة عند افتتاح المهرجان الشهر المقبل في جنوب فرنسا.

وقال الوزير بعد محادثات مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين، اثناء زيارة الى فرنسا ليومين مرافقاً ولي العهد الامير محمد بن سلمان “نحن سعداء أيضاً انه اتفقنا اليوم مع معالي الوزيرة على ان تكون هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان لأول مرة”. (أ ف ب)