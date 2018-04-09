إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية

نابلس: أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الاثنين، خلال مواجهات اندلعت في قرية تل، قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.



وأفاد رئيس مجلس قروي تل، منذر زيدان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفتى باسل الهندي (15 عاماً)، خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الغربية من القرية.



ونقل المصاب لمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس لتلقي العلاج، حيث أدخل غرفة العمليات، بحسب رئيس المجلس.



وأشار إلى أن قوة راجلة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، تزامناً مع خروج الطلبة من مدارسهم، ما أدى لاندلاع مواجهات. (الأناضول)