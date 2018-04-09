مقتل 3 من قادة المقاومة الشعبية وسط اليمن

عدن: قتل 3 من قادة المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية، الإثنين، في كمين مسلح بمحافظة البيضاء (وسط).

وقال مصدر محلي في المحافظة للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن ” 3 من قادة المقاومة الشعبية في البيضاء، قتلوا في كمين مسلح نصبه لهم مجهولون في مديرية ذي ناعم وسط المحافظة “.

وأضاف، أن الكمين أسفر عن مقتل محمد عبد الخالق الدمدمي، وصالح العروي، ومحمد مطلوب، وجميعهم من قادة المقاومة الشعبية المناهضة لجماعة “الحوثي”.

ولم تصدر السلطات المحلية في محافظة البيضاء أي بيان رسمي حتى اللحظة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.(الأناضول).