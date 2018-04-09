وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد “أي شيء” بعد هجوم دوما الكيميائي

واشنطن: أشار وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الاثنين الى دور روسيا في الهجوم الكيميائي في دوما بسوريا، وقال أنه لا يستبعد رداً عسكرياً.

وألقى ماتيس باللوم على روسيا لأنها لم تف بالتزاماتها لضمان تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية.

وقال ماتيس في اجتماع مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية في البنتاغون، وقبل بدء اجتماع مع أمير قطر “اولا يجب أن نعرف لماذا لا تزال هناك اسلحة كيميائية مستخدمة في حين كانت روسيا الضامنة لازالة جميع الاسلحة الكيميائية” السورية، مضيفا انه “بالعمل مع حلفائنا وشركائنا من حلف شمال الاطلسي وحتى قطر وغيرها من الدول، سنعالج هذه المسألة .. ولا استبعد اي شيء حالياً”. ( وكالات)