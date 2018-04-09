تيريزا ماي: يجب محاسبة داعمي النظام السوري

لندن كوبنهاغن: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إنه يجب محاسبة الدول الداعمة للنظام السوري.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في الدنمارك ردا على سؤال عما يشتبه أنه هجوم بالغاز على مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة “نعم.. الأمر يتعلق بالأفعال.. الأفعال الوحشية لنظام الأسد. وبالطبع روسيا واحدة من هؤلاء الداعمين.

هذا النظام الوحشي يهاجم شعبه ونحن واضحون تماما في ضرورة محاسبته ومحاسبة داعميه أيضا”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن وباريس اتفقتا على أن خيارات كثيرة يجب أن تطرح على الطاولة ردا على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تحدث إلى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، حول الهجوم المروّع في دوما.

واتفق الطرفان، وفق البيان، على أن اجتماع مجلس الأمن اليوم، في نيويورك، سيكون خطوة هامة في تحديد نوع الاستجابة الدولية (على الهجوم)، وأنه ينبغي طرح مجموعة كاملة من الخيارات على طاولة المجلس.

ودعا جونسون إلى “رد دولي قوي وقاس″ على الهجوم.

وأشار الوزيران إلى أن “المحققين الدوليين المكلفين من قبل مجلس الأمن وجدوا أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام الغاز السام في 4 هجمات منفصلة على الأقل منذ 2014، كما اتفقا على ضرورة محاسبة المسؤول عن الهجوم الأخير”.

وجاء في بيان الخارجية البريطانية أن “بونسون ولودريان أدانا استخدام الأسلحة الكيمائية من قبل أي شخص في أي مكان وضمان عدم توفير حصانة لمن يستخدمها”.(وكالات)