كيف رفض “خنفس″ تنظيم “الدولة” إكمال حوار تلفزيوني معه ـ (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

في أول ظهور إعلامي له، قال الشفيع الشيخ السوداني الأصل ، الذي جردته بريطانيا من جنسيتها، وعضو ما سمي بفريق “الخنافس″ “البيتلز “ المنتمي لتنظيم الدولة في سوريا أنه قد تم استجوابه في سوريا بواسطة قوات كردية ومن ثم خضع للتحقيق من قِبَل مكتب التحقيقات الفدرالي وليس من قِبَل السلطات البريطانية.

وخلال مقابلة تلفزيونية له، اجرتها قناة ” الان” قدم الشفيع الشيخ البريطاني الذي جرى اعتقاله في سوريا في فبراير/ شباط الماضي ، قال الشفيع ” أنا لم حرق أحدا ، و لم أقوم بمحاكمة أحد أو قتل أحد أو قطع رأس أحد ” .

ورفض الشفيع الشيخ إكمال المقابلة التلفزيونية وطلب بوقف الحوار عندما بدأت الإعلامية جنان موسى توجيه أسئلة اعتبرها عضو تنظيم الدولة بمثابة محاكمة.

2/ I just tweeted 1st part of my exclusive TV interview with El Shafee Elsheikh, ISIS member from UK. He’s suspected member of notorious ISIS group “The Beatles”.

Find below final part of interview for @akhbar. Nope, he didn’t like my set of questions.pic.twitter.com/h6dKMTDnCL

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) ٨ أبريل، ٢٠١٨