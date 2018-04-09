جيش الاحتلال يستهدف بقنابل الغاز وقفة لصحافيين قرب حدود غزة-(فيديو)

غزة: استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم الإثنين، وقفة لصحافيين فلسطينيين نظمت قرب الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، استنكارا لقتل إسرائيل للصحافي الفلسطيني ياسر مرتجى.

وأفاد مراسل الأناضول بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بالقرب من وقفة نظمها صحافيون على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وذكر بأن الوقفة تواصلت رغم استهدافها، ورفع المشاركون فيها صور الشهيد الصحافي ياسر مرتجى، ولافتات كتب عليها “أين المؤسسات الدولية من جرائم الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين؟”، و”نعم لحرية الصحافة”. ا

وقال الصحفي محمود اللوح، للأناضول على هامش الوقفة، إن “الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز على وقفتنا السلمية رغم أنه يرى أننا نرتدي الملابس الخاصة بالصحافيين”.

وأضاف: “الاحتلال الإسرائيلي يريد قتل كلمة الحق باستهدافه للصحافيين”.

ودعا اللوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك فورا لإجبار سلطات الاحتلال عن التوقف عن “جرائمها” بحق الفلسطينيين.

كما طالب المؤسسات الأممية المعنية بإرسال فريق خاص للتحقيق في “جرائم” إسرائيل تجاه الصحافيين.

واستشهد الصحفي مرتجى، فجر السبت، متأثرا بجراح أصيب بها، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء الجمعة الماضي.

كما أصيب 40 صحافيا منهم 13 بالرصاص الحي، و2 بكسور جراء إصابتهم بقنابل غاز، و25 بالاختناق، خلال تغطيتهم للمسيرات على حدود غزة المتواصلة منذ 11 يوما، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات 32 شهيدًا، فضلًا عن ألفين و850 مصابًا.

ومنذ 30 مارس/ اذار الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.(الأناضول).