تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بالغارة على مطار التيفور

لندن-: أكدت وسائل إعلام أمريكية وعبرية، اليوم الاثنين، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هي من قصفت مطار “التيفور” العسكري في ريف حمص.

ونقلت شبكة “إن.بى.سي” الإخبارية الأمريكية عن مسؤولَيْن أمريكيَّيْن، قولهم: “إن الجيش الإسرائيلي هو الذي نفَّذ الهجوم على قاعدة جوية عسكرية في سوريا”.

وأكد المسؤولان ان اسرائيل أبلغت امريكا مسبقًا بالهجوم الذي ستنفِّذه”، فيما لم يتم توضيح مزيد من التفاصيل.

وفي ذات السياق، نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن مصادر أمريكية رفيعة -لم تسمها-: أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقًا بالهجوم على سوريا”.

وكانت الغارة أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل.(وكالات).