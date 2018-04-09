ماكرون يستعد لهجوم إعلامي مضاد دفاعا عن إصلاحاته ودبلوماسيته

باريس-” القدس العربي”-آدم جابر:

وسط موجة الاحتجاجات الاجتماعية ضد إصلاحاته في مقدمتها إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتردد الرأي العام الفرنسي بشأن هذه الإصلاحات وانتقادات لاستراتيجيته لمكافحة الإرهاب و غموض حول موقفه من بعض الملفات منها السوري واليمني، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل الخروج عن صمته، والقيام بهجوم إعلامي مضاد، عبر حوارين تلفزيونيين هذا الأسبوع ، الأول مع قناة” tf1 ” يوم الخميس، والثاني مساء الأحد مع ثلاث وسائل إعلام فرنسية هي:( تلفزيونBFM و راديو RMC بالإضافة إلى موقع ميديا-بارت الاستقصائي)، وذلك بالتزامن مع مرور عام تقريبا على توليه السلطة كأصغر رئيس في ظل نظام الجمهورية الفرنسية الخامسة.

وسيسعى إيمانويل ماكرون خلال هذين الحوارين إلى كسب معركة الرأي العام الفرنسي، وبالتالي تجنب أن لا تَخلقَ الاحتجاجات الاجتماعية التي ضد إصلاحاته: من قبل عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدة و الطلاب الجامعيين و موظفي قطاع الصحة و المتقاعدين …إلخ، دينامية حقيقية من’’ التقارب بين النضالات’’ .

فاختيار ماكرون الظهور خلال نشرة الظهيرة على قناة tf1، الهدف منه هو التحدث إلى ما يعرف بجمهور’’ الطبقة الشعبية’’، حيث إن هذا الموعد الإخباري، الذي يتابعه في المتوسط نحو 5,3 مليون فرنسي، يعد الأكثر متابعة من قبل العمال وسكان المناطق الريفية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يشتكون بدورهم من زيادة الضرائب.

كما أن الرئيس الفرنسي، أراد اختار أن يجرى الحوار الثاني مساء الأحد، وهو وقت ملائم لملايين الفرنسيين من اجل متابعة هذا الحوار، خاصة سكان المدن الكبرى بمن فيهم الشاب والموظفين و الطبقة المثقفة من فيها السياسيين و الإعلاميي، وسيجيب ماكرون خلال ساعتين على أسئلة إثنين من أكبر وأشهر الصحافيين الفرنسيين هما جان جاك بوردين عن تلفزيون تلفزيون BFM و راديو RMC و أدوي بلينيل مؤسس موقع ميديا-بارت الاستقصائي.

وينتظر الفرنسيون حوارا تلفزيونيا ’’ساخنا’’، مساء الأحد، كما وصفته بعض وسائل الإعلام، نظرا لحجم المحاوريْن الإعلامي وتحديات اللحظة بالنسبة للسلطة التنفيذية، التي تواجه صعوبات كبيرة في تمرير إصلاحاتها وانتقادات حول خطتها لمكافحة الإرهاب وموقفها حيال اليمن وسوريا، خاصة وأن الحوار يأتي بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا والذي تتهم بلاده بانتهاكات حقوق الانسان في اليمن باستخدام السلاح الذي تشريه المملكة من فرنسا. كما أنها تاتي تزامنا مع استخدام السلاح الكيماوي مجددا في سوريا والذي سبق للرئيس ماكرون القول بأنه يشكل ’’خطا أحمر’’ لباريس.

ومن صوله إلى السلطة في شهر مايو الماضي لم يعط إيمانويل ماكرون سوى حوارين للقنوات التلفزيونية الفرنسية. فبعد أن تخلى عن المقابلة التقليدية التي تجرى سنويا بمناسبة الْيَوْم الوطني لفرنسا 14 من يوليو ، كان ضيفا على قناة TF1 في نشرة الثامنة مساء في شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يمنح قناة فرانس 2 مقابلة تلفزيونية خاصة وفريدة من نوعها من قصر الاليزيه.