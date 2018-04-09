وزير جزائري: مليار دولار عائدات سنوية للجماعات الإرهابية في إفريقيا

الجزائر: قال عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، إن نحو مليار دولار سنويا هي قيمة عائدات الجماعات الإرهابية في إفريقيا.

وأبلغ “مساهل” الصحافيين، على هامش فعالية دولية في بلاده بشأن “مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا”، أن مصدر الأموال هو تجارة البشر والمخدرات والهجرة السرية، ودفع الفدية.

وذكر الوزير الجزائري أن هذا التمويل يستهدف خصوصا منطقة الساحل. “القارة الإفريقية إذا أرادت القضاء على الإرهاب، وجب تجفيف منابع تمويلها مهما كانت”.

وسيخرج الاجتماع الذي بدأ اليوم، وينتهي غدا الثلاثاء، بتوصيات سيتم رفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، المزمع تنظيمها في يوليو/ تموز المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

الوزير الجزائري، عدّد 11 مصدرا لتمويل الإرهاب في القارة، خاصة في منطقة الساحل بحسب دراسة لمجموعة مكافحة غسيل الأموال لدول غرب إفريقيا.

من ضمن المصادر، التجارة وبعض النشاطات المربحة، ومنظمات غير حكومية ونشاطات خيرية، وتجارة السلاح والمخدرات وتقليد المنتجات كالأدوية، والقرصنة واختطاف الرهائن والهجرة السرية، والتسول، والمنتجات الزراعية وتحويل الأموال.

وتضم الفعالية التي تجري في جلسات مغلقة، نحو 30 دولة إفريقية ومنظمات وخبراء دوليين، يدرسون المسائل الاستراتيجية التي تهم الدول، ووسائل مكافحة الإرهاب وتمويله.(الأناضول).