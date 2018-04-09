هاري كين لصلاح: لم أفقد الأمل وسأقاتل للنهاية

لندن-”القدس العربي”:

بعث مهاجم توتنهام هاري كين، رسالة نارية لنظيره في ليفربول محمد صلاح، مفادها باختصار، أنه لن يرفع الراية البيضاء في الصراع على جائزة هداف البريميرليغ، رغم تأخره عن الفرعون بخمسة أهداف قبل انتهاء الموسم بخمسة أسابيع فقط.

ونجح الدولي المصري في الانفراد بصدارة هدافي الدوري الأغلى عالميًا، بفضل رباعيته التاريخية في واتفورد، والتي تبعها بهدف الفوز على نسور كريستال بالاس في عقر دارهم في جنوب لندن “سيلهرست بارك”، ليرفع غلته التهديفية لـ29 هدفًا، متفوقًا على هداف آخر موسمين بخمسة أهداف.

وفي رده على سؤال حول فرصه في ملاحقة صلاح على صدارة هدافي الدوري، أجاب في حديثه مع صحيفة “ديلي اكسبريس″ الإنكليزية “كمهاجم. من الصعب جدًا أن أفقد الأمل في الفوز بالجائزة مهما حدث. إن الموسم لم ينته بعد، وما زال متبقي لنا خمس مباريات”.

وأضاف “بطبيعة الحال لن أشغل بالي بما يفعله صلاح لأنني لا أستطيع منعه من تسجيل الأهداف، لكني سأركز على نفسي فقط، وسيكون أمرًا رائعًا أن أفوز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي. لذا سأواصل القتال على الجائزة حتى نهاية الموسم”.

الجدير بالذكر أنه بعد توقف أهداف صلاح أول أمس بسبب غيابه عن ديربي الميرسيسايد، تمكن ليونيل ميسي من تسجيل هدفين في شباك ليغانيس، رفع بهما رصيد أهدافه في الليغا لـ29 هدفًا، ليتساوى مع صاحب الـ25 عامًا في الصدارة على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا الكبرى.