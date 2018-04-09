لهذا “أشعل” الجزائريون مواقع التواصل بعد إقالة مدرب اليابان! ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بتعليقات الجزائريين مع توارد أنباء عن توجه الاتحاد الياباني لكرة القدم لإقالة وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الأول، وذلك قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

وما إن تأكد الخبر حتى سارع جزائريون لإطلاق حملات على مواقع التواصل، وخاصة “فيسبوك”، للمطالبة بعودة المدرب البوسني للإشراف على المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وكان خليلوزيتش قاد المنتخب الجزائري للمونديال السابق في 2014 في البرازيل، وتألق بشكل لافت معه، حيث تأهل معه إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ الجزائر، قبل أن يُقصى بطريقة مشرفة بعد خسارته بصعوبة بهدفين لهدف أمام المنتخب الألماني، الذي مضى للفوز بلقب المونديال.

و قد قرر خليلوزيتش بعد ذلك مغادرة تدريب الجزائر برغم مساعٍ حتى من الرئاسية الجزائرية لبقائه.

وقد وجد المطالبون بعودة خليلوزيتش للمنتخب الجزائري فرصة لانتقاد والسخرية من المدرب الحالي للمنتخب ونجمه السابق رابح ماجر، والتراجع الكبير الذي يعرفه المنتخب تحت إشرافه.

خليلوزيتش صُدم للإقالة!

وفي تكرار لتجربة سابقة لـخليلوزيتش ، حيث أقيل من قبل كوت ديفوار قبل شهرين من كأس العالم 2010 برغم انه هو من أهله لتلك النهائيات، أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن اكيرا نيشينو المدير الفني للاتحاد المحلي سيحل بديلا لوحيد خليلوجيتش في تدريب المنتخب الوطني.

ولن يكون أمام نيشينو، الذي أمضى 10 مواسم في قيادة جامبا أوساكا وبات المدير الفني للاتحاد الياباني في 2016، الكثير من الوقت للاستعداد لكأس العالم حيث ستلعب اليابان ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال.

وستخوض اليابان ثلاث مباريات ودية مقررة قبل انطلاق أولى مبارياتها في كأس العالم أمام كولومبيا يوم 19 يونيو حزيران المقبل.

وقاد خليلوجيتش (65 عاما)، الذي تولى المسؤولية في مارس آذار 2015، اليابان لبلوغ النهائيات للمرة السادسة على التوالي عقب إنهائها على قمة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية متفوقة على السعودية واستراليا.

ومع ذلك فان الضغط على المدرب، الذي قاد الجزائر للوصول لدور 16 في كأس العالم 2014 في البرازيل، تزايد ولم يخفف التعادل مع مالي والهزيمة من أوكرانيا وديا الشهر الماضي من المخاوف بشأن مستوى الفريق قبل مشاركته في النهائيات.

وبحسب وكالة ( ا ف ب) قال كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني في مؤتمر صحفي حاشد اليوم الاثنين “بعد أن بلغنا نهائيات كأس العالم قمنا بترتيب بعض المباريات الودية لكننا قررنا في النهاية إقالة خليلوجيتش قبل يومين.

“لم نتخذ هذا القرار بسبب نتائج المباريات أو بسبب تقريره فقط ولكننا استمعنا بالطبع لأراء اللاعبين.

“عقب مباراتي مالي وأوكرانيا، باتت العلاقة والثقة بين المدرب واللاعبين متراجعة للغاية”.

وقال تاشيما إن المدرب البوسني لم يكن يتوقع القرار.

وأضاف تاشيما “عندما أبلغته مباشرة، كان انطباعي انه شعر بالدهشة. لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف لذا فقد بدا عليه الإحباط بعض الشيء وكان يريد معرفة السبب”.

ونيشينو، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب بلاده كلاعب، هو الأكثر شهرة في اليابان بسبب قيادته المنتخب الوطني نحو الفوز على البرازيل في أولمبياد لندن 1996.

كما قاد نيشينو جامبا اوساكا المنتمي للدوري الياباني للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2008.

وقال تاشيما “كنا نريد أن يأتي المدرب الجديد من داخل الاتحاد الياباني نظرا لتبقي شهرين فقط على كأس العالم”.

وأضاف “لذا فقد قررنا الاستعانة بنيشينو كمدرب جديد لأنه يعرف الفريق وهو أكثر من اطلع على كواليس الفريق”.

وخليلوجيتش هو ثالث مدرب يترك منصبه في أحد المنتخبات الآسيوية الخمسة عقب ضمان التأهل وذلك قبل المشاركة في النهائيات.

وغيرت استراليا والسعودية مدربيهما بعد وقت قليل من ضمانهما التأهل بينما غيرت كوريا الجنوبية الألماني أولي شتيلكه واستعانت بشين تاي-يونج في اخر مباراتين بالتصفيات.

وستخوض اليابان مباراتها الودية المقبلة أمام غانا في 30 مايو ايار المقبل.