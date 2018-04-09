بوتين يحذر من أي “استفزازات وتكهنات” بشأن الهجوم الكيميائي في دوما

موسكو: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، الإثنين، من التكهنات والاستفزازات بشأن الهجوم الكيميائي المفترض في دوما في الغوطة الشرقية السورية، بحسب ما أفاد الكرملين.

وقال الكرملين، في بيان، إن “الزعيمين تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا بما في ذلك الاتهامات التي توجهها الدول الغربية لدمشق باستخدام أسلحة كيميائية. وأكد الجانب الروسي على عدم قبول الاستفزاز والتكهنات في هذا الشأن”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق، يهدف إلى القيام بحملة شاملة ضد النظام السوري”.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين اسلوف، عقب اجتماعهما، اليوم الإثنين، إن الهجوم الكيميائي الذي استهدف دوما “استفزازي يستهدف موسكو وإيران” بسبب دعمهما النظام السوري.

ولفت إلى أن “العسكريين الروس في سوريا حذروا مرارا وتكرارا من وجود تحضيرات للقيام باستفزازات هدفها اتهام دمشق باستخدام مواد كيميائية سامة ضد المدنيين”، على حد تعبيره.

وتابع قائلا “لقد وقع ما حذرنا منه سابقا، فقد وردتنا معلومات في هذا الاتجاه من دوما في غوطة دمشق الشرقية”.

كما شكك الوزير الروسي بالصور والتسجيلات التي تُظهر إصابة ومقتل مدنيين في هجوم دوما الكيميائي، وقال “ما شاهدناه في الصور التي تظهر المصابين، وكيفية علاجهم، يذكرنا بلقطات سابقة بثها ما يعرف بأصحاب القبعات البيضاء”.

غير أن لافروف عاد وقال إن خبراء روسا وممثلي الهلال الأحمر السوري دخلوا دوما لكنهم لم يعثروا على أي أثر لاستخدام الكلور وأي غازات أخرى، وفق قوله.

وحسب الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء)، شنت قوات النظام وداعموها، أمس الأول السبت، هجوما بغازات كيميائية على دوما؛ ما أودى بحياة 78 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، وأصاب المئات.

وخلال الأسبوعين الماضي، غادر آلاف الأشخاص، بينهم مقاتلون من المعارضة وأسرهم، الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق إلى مناطق في محافظات حلب وإدلب وحماة، بعد نحو شهرين من حملة دموية شنتها قوات النظام، بدعم روسي، على الغوطة، استخدمت خلالها قنابل حارقة وغازات سامة.

وكان تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد خلص في عامي 2016 و2017 إلى أن قوات النظام استخدمت غازي الكلور والسارين مرارا منذ عام 2011.