ما المشروع القادم بين نيمار وميسي ؟

لندن-”القدس العربي”:

أعطى نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، لوسائل الإعلام الإسبانية وكذلك الفرنسية، فرصة ذهبية، لإثارة الجدل حول مستقبله، بالصورة التي نشرها على حسابه على الموقع الاجتماعي “انستغرام” رفقة زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، بخلاف التعليق المُثير للجدل.

ولم تقتصر صورته مع ليو ولا المنشور بُرمته على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل تناولته العديد من الصحف الكبرى في إسبانيا بالذات، في مقدمتهم “الماركا”، التي فسرت التعليق على أنه إشارة إلى احتمال عودة أغلى لاعب في العالم إلى ناديه السابق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، أو احتمال آخر غير متوقع سيكشف عنه الدولي البرازيلي في المستقبل القريب.

وجاء تعليق نيمار المُرفق بصورته مع ميسي، على النحو الأتي “حين اجتمع بصديقي ميسي تحدث أشياء عظيمة، سأخبركم بمزيد من التفاصيل .. انتظروا”.

والمعروف أن الساحر البرازيلي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان أغسطس الماضي، قادمًا من برشلونة مقابل تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده، التي قُدرت بنحو 222 مليون يورو، وفي موسمه الأول تمكن من تسجيل 28 هدفًا من مشاركته في 30 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن يتعرض لإصابة سيئة بكسر في مشط القدم، على إثرها غاب عن اللقاء المصيري ضد ريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال.

ورغم اعترافه أكثر من مرة أنه لا يُخطط لمغادرة “حديقة الأمراء” في الوقت الراهن، إلا أن وسائل الإعلام لا تتوقف عن ربط مستقبله بالعودة إلى الليغا إما عبر بوابة ناديه السابق أو من خلال ريال مدريد ليَحمل الراية بعد كريستيانو رونالدو.