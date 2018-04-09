هل يَقدر المان سيتي على الإطاحة بـ” ليفربول”؟ غوارديورلا  يُجيب

لندن-”القدس العربي”:

رفض المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، رفع الراية البيضاء قبل مباراته الهامة مع ليفربول، المُقرر لها مساء غد الثلاثاء على ملعب “الاتحاد” في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، مؤكدًا أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه لتعويض خيبة أمل الهزيمة في لقاء الذهاب بثلاثية مُذلة.

وقال مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق في حديثه الروتيني مع الصحافيين في ليلة المباراة “لا يُخفى على أحد أننا (مانشستر سيتي) نُريد الفوز بلقب أوروبي، وهذا أمر مُعقد. ربما لن نفعل ذلك غدًا، لكن ما فعله هذا النادي خلال العشرية الأخيرة يعكس رغبته القوية في تحقيق لقب قاري”.

وتابع “إن لم نفز باللقب هذا الموسم، ربما نتقدم خطوة أكبر الموسم القادم، لكن ما أعرفه أنه عاجلاً أو آجلاً سيفوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا. أفهم جيدًا قيمة النتائج لأنها الشيء الأهم في عالم كرة القدم، لكن فريقي يُقدم كرة قدم مُختلفة، وهذا الفريق (المان سيتي) غير قابل للمقارنة مع الكثير من الفرق، وغدًا سأكون بجانب لاعبي فريقي مهما حدث”.

وسُئل هل يستطيع مانشستر سيتي قلب الطاولة على ليفربول، فأجاب واثقًا “بالطبع نستطيع، وإذا أردنا أن نتجاوز هذا الدور، علينا أن نُقدم مباراة العمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا سيتوقف على مدى نجاحنا في خلق واستغلال الفرص في المقابل لا نسمح لهم بزيارة شباكنا. وإذا فعلنا ذلك على أرض الملعب سنعبر هذا الدور، ولا أحد ينس أن أمامنا 90 دقيقة للرد، وكل شيء يُمكن حدوثه في كرة القدم”.

ويمر مانشستر سيتي بفترة صعبة، بدأت بهزيمة الأربعاء الماضي الأوروبية، واكتملت بخسارة ديربي المدينة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3 أول أمس السبت على ملعب “الاتحاد”، بعدما كان السكاي بلوز متقدمًا بهدفين نظيفين في الشوط الأول، والآن يسعى غوارديولا ورجاله لرد اعتبارهم أمام جماهيرهم في قمة الغد المُرتقبة.