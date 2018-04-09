“اللهم ارزقني الشهادة” يثير جدلاً في معرض الكتاب التونسي -(فيديو)

تونس – “القدس العربي”- من حسن سلمان:

تسبّب كتاب موجه للأطفال يحمل محتوى متطرّفا في جدل كبير في معرض الكتاب الدولي في تونس، قبل أن تسارع إدارة المعرض بإغلاق الجناح المخصص لدار النشر التي عرضت الكتاب المذكور.

وكان أحد زوار المعرض نشرمقطع فيديو، تناقله العشرات، على موقع “فيسبوك” حول كتاب موجّه للأطفال في جناح لإحدى دور النشر السورية يحمل عنوان ”اللهم ارزقني الشهادة”، قال إنه يحرّض على العنف والقتل ويتضمّن محتوى صادم وغير مناسب للأطفال.

وأكد مدير معرض الكتاب، الأديب شكري المبخوت أن الإدارة سارعت إلى إغلاق الجناح المخصص لدار النشر التي عرضت الكتاب الذي وصفه بأنه “داعشي” (نسبة إلى تنظيم الدولة) ومخالف لمدونة حقوق الطفل التونسية والقوانين الدولية الخاصة بالطفولة.

وكان المبخوت هدد أخيرا بإغلاق الأجنحة التي تعرض كتبا دينية اعتبر أنها “متطرفة”، وهو ما دعا البعض لاتهامه بممارسة “التطرف الحداثي” عبر إقصاء الرأي المخالف، فيما أشاد آخرون بهذه الخطوة على اعتبار أنها توقف امتداد الفكر “المتطرف” في البلاد.