جماهير ليفربول تتنفس الصعداء بأنباء سارة عن صلاح

لندن-”القدس العربي”:

أكد المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، أن هدافه المصري محمد صلاح، سيكون لائقًا للمواجهة المُرتقبة، التي ستجمع الفريق بجاره الشمالي مانشستر سيتي على ملعب “الاتحاد” في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من إصابته الطفيفة في الفخذ التي ألمت به مؤخرًا.

وأصيب صلاح أثناء مشاركته أمام السيتيزينز في لقاء الذهاب، الذي جرى ملعب “أنفيلد روود” منتصف الأسبوع الماضي، ما تسبب في غيابه عن ديربي الميرسيسايد ضد عدو المدينة إيفرتون أول أمس السبت، كإجراء احترازي لتفادي تفاقم الإصابة قبل السفر إلى العاصمة الثانية.

وفي حديثه مع مواقع النادي الرسمي، قال كلوب عن فرص الدولي المصري في المشاركة أمام السيتي “ليس لدي أي دليل حقيقي في الوقت الراهن لأنه يتعين علينا الانتظار قليلاً. إن الوقت ضيق للغاية بين المباريات، لذا من الصعب جدًا أن نعتمد عليه قبل أن يتعافى تمامًا من إصابته”.

وأضاف “موقفه سيتحدد في غضون خمس أو ست ساعات، وبعد الحصة التدريبية المسائية، سنعرف ما إذا قد تعافى بنسبة 100% أم لا. ونفس الأمر بالنسبة لفيرمينو، لكن بالطبع لدينا أمل كبير أن يلحق كلٍ منهما بمباراة الثلاثاء”.

وأفادت التقارير الواردة من النادي، أن صلاح شوهد في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، والأفضل من ذلك، أنه استكمل التدريبات حتى النهاية دون أن يشعر بآلام، ما تم تفسيره على أنه أصبح لائقًا بنسبة 100% لبدء قمة الغد.

وسيكون ليفربول بحاجة لأي نتيجة إيجابية أو الخسارة بأقل من هدفين في مباراته الهامة ضد مانشستر سيتي، بعد انتهاء موقعة ملعب “أنفيلد روود” بثلاثية نظيفة في سهرة الأربعاء الماضي، التي سجل خلالها صلاح هدفًا، وصنع آخرًا لساديو ماني، قبل أن يستبدله كلوب بزميله الهولندي فينالدوم في بداية الشوط الثاني بداعي الإصابة.