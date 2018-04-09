سوريا.. انفجار في إدلب يوقع 15 قتيلا

إدلب: قُتل 15 مدنيا وأصيب 36 بجروح، اليوم الإثنين، جراء انفجار في مبنى سكني بمحافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

وقال محمد حاج يوسف مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، إن انفجارا وقع في مبنى سكني مؤلف من 7 طوابق في مركز المدينة، لم يعرف سببه بعد.

وأكد حاج يوسف مقتل 15 مدنيا وإصابة 36 آخرين بجروح غالبيتهم من الأطفال. مبينًا أن هناك حالات خطيرة بين المصابين.

وأضاف أن قسما كبيرا من البناء قد دُمّر، وأن فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن ناجين أو عالقين تحت الأنقاض.

(الأناضول)