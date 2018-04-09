استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن إسرائيلي

رام الله : قالت مؤسسة تتابع شؤون المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إن جريحا فلسطينيا استشهد اليوم الاثنين في مستشفى إسرائيلي بعد إصابته أمس برصاص مستوطن عند مدخل مستوطنة ميشور أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الجريح محمد مرشود (30 عاما) من مخيم بلاطة توفي في مستشفى هداسا في القدس.

وأضافت الهيئة في بيان أن مرشود “أصيب ظهر أمس الأحد برصاص مستوطن بمنطقة الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وجرى نقله لمستشفى هداسا، بوضع صحي حرج وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهاده”.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مرشود وهو ملقى على الأرض بينما حارس ألأمن الإسرائيلي يشهر مسدسه بجانبه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مرشود كان يحاول تنفيذ عملية طعن قبل إطلاق النار عليه ولم تورد التقارير إصابة أي إسرائيلي في الحادث.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى أن “الاحتلال كان قد حدد أمس جلسة تمديد توقيف للشهيد مرشود في المحكمة العسكرية في عوفر الخميس المقبل”.

ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية حول ملابسات وفاة مرشود. (رويترز) .