الفيفا يَصدم مارادونا باختيار أفضل هدف في تاريخ كأس العالم -(فيديوهات)

لندن-”القدس العربي”:

تلقى أسطورة القرن الماضي دييغو أرماندو مارادونا، صدمة من العيار الثقيل، بعدم اختياره هدفه الشهير في مرمى المنتخب الإنكليزي، كأفضل هدف في نهائيات كأس العالم في كل العصور، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي.

وكان الفيفا، قد أعلن أواخر مارس الماضي عن إجراء استفتاء عبر صفحاته في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لاختيار أفضل هدف في كل نسخ المونديال السابقة، وجاءت المفاجأة بحصول المكسيكي مانويل نيجريتي أرياس على أعلى نسبة أصوات، بفضل هدفه الخيالي الذي سجله في كأس العالم 1986 في مرمى بلغاريا.

وسجل نجم المنتخب المكسيكي السابق، هدفه بتسديدة مقصية ساقطة في لقاء ثمن نهائي المونديال الذي استضافته المكسيك، والمُدهش أكثر أن هدف مارادونا لم يأت في المركز الثاني ضمن الأهداف الـ31، بل هدف جاره البرازيلي إيدر في شباك روسيا في كأس العالم إسبانيا 1982، الذي حصل على ثاني أعلى عدد أصوات في الاستفتاء الأخير بينهما.

وبخلاف هدف مارادونا الذي راوغ فيه وسط ودفاع إنكلترا بالكامل ومعهم الحارس التاريخي شيلتون، شملت القائمة أهداف أخرى شهيرة، منها هدف الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي سجله بتسديدة على الطائر في شباك أوروغواي في مونديال البرازيل، وهدف بيركامب العبقري في الأرجنتين 1998، وأيضًا هدف الجوهرة السوداء بيليه في السويد عام 1958.