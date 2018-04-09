صحيفة تكشف خطة الريال لإقناع كلوب بالتخلي عن صلاح

لندن-”القدس العربي”:

ما زالت التقارير الإسبانية تُراهن على انتقال محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد موسمه الاستثنائي مع ليفربول، الذي سجل خلاله حتى الآن 37 هدفًا من مشاركته في 40 مباراة في مختلف المسابقات.

ومنذ أسابيع تتحدث الصحف الإسبانية عن رغبة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، في الحصول على توقيع صلاح، ليحل محل الويلزي غاريث بيل من جانب، وأيضًا ليكون ضمن المُرشحين لدخول مشروع زيدان الجديد، أو ما يُوصف في الإعلام المحلي “بخطة التصحيح الشاملة”، بعد النتائج الصادمة على المستوى المحلي، بالخروج من كأس الملك على يد ليغانيس من الدور ربع النهائي، والتأخر عن متصدر الليغا “برشلونة” بأكثر من 13 نقطة.

واليوم الاثنين، ادعت صحيفة “دون بالون” أن رئيس الريال وضع خطة مبدئية لإبرام الصفقة بعد نهائيات كأس العالم، بموجبها سيعرض على الإدارة الأمريكية المستحوذة على “أنفيلد روود” ترك الثنائي كريم بنزيمة وغاريث بيل يرتديان قميص الريدز، مقابل انضمام الفرعون إلى الكتيبة الملكية، في صفقة تبادلية دون نقد.

وأكدت الصحيفة أن المحاولات الأخيرة التي يقوم بها بيل لإنعاش مسيرته في “سانتياغو بيرنابيو”، لن تأتي بأي نتيجة فور انتهاء الموسم، على اعتبار أن رجل الأعمال الإسباني أبلغ زيدان، بأنه قرر التخلص من لاعب توتنهام السابق في الميركاتو الصيفي، لفشله في استعادة مستواه المعروف عنه للموسم الثاني على التوالي، بخلاف لعنة الإصابات التي تُلاحقه من حين لآخر.

ورجحت الصحيفة أن يوافق كلوب على الصفقة التبادلية، وذلك إذا شعر برغبة صلاح في تحقيق حلمه الذي يعرفه عنه المُقربين إليه، بارتداء قميص الميرينغي في يوم من الأيام.