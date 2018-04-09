﻿داعية تونسي يتحدث عن «مخطط» سعودي لضرب حركة «النهضة» الإسلامية

تونس – «القدس العربي»: كشف داعية تونسي معروف عن «مخطط» سعودي جديد لتشكيل حزب «سلفي»، سيتم الإعلان عنه قريبا، لضرب حركة «النهضة» الإسلامية، محذراً من تبعات هذا الأمر.

وكتب الداعية بشير بن حسن على حسابه في موقع «فيسبوك»: «السّعودية تسعى الى تكوين «حزب نور تونسي « كما في مصر لضرب النهضة والتصدي لما يسمونه بالإسلام السياسي، ترقّبوا قريبا الإعلان عنه وستفاجأون بمن سيترأسه!».

وأثارت تدوينة بن حسن جدلاً كبيراً، حيث هاجمه بعض المحسوبين على التيار الإسلامي، لافتين إلى إمكانية ترؤسه للحزب المذكور، وهو ما نفاه بن حسن، حيث كتب «الى إخواني في حركة النهضة الرجاء ترك المزايدات عليّ في النضال أنا رجل وابن رجل مناضل سجنه بورقيبة عام التعاضدية وفي عهد بن علي كنت في فرنسا كما هو الشأن اليوم واستدعيت لأمن الدولة مرات!».

وأضاف «لا خطبت ولا حاضرت في تونس في عهد بن علي ولا بيضت جرائمه بل كنت في المهجر ولا أزال وخطبي ومحاضراتي المسجلة شاهدة لي. كما روّجتم لي أنني أسعى الى الفوز بمنصب سياسي في النّهضة وغيرها أو أنني تابع السعودية ومموّل من قبلها، الأيام تثبت معادن الرّجال».

وعادة ما يهاجم بشير بن حسن السعودية، حيث دعا قبل مدة إلى إلغاء الحج إلى مكة على اعتبار أن عوائده تذهب إلى أمريكا، كما طالب أخيراً بـ»تحرير» مكة المكرمة ممن سمّاهم «صهاينة العرب».