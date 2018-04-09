﻿جعجع: يجب استعمال البند السابع ضد النظام السوري… وعون: نعترف بالأسد طالما هو في السلطة

بيروت – «القدس العربي» : كلما سمع اهالي كسروان في محافظة جبل لبنان هدير طائرات يتلقون بعد ساعات نبأ تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات في الداخل السوري.هذا ما حصل يوم اول من امس حيث لم تتوقف حركة الطيران في سماء منطقة كسروان حيث كانت الطائرات الإسرائيلية تنفّذ مناورة تدريبية ما لبثت أن تحوّلت إلى مناورة حقيقية أطلقت فيها 8 صواريخ على مطار التيفور في حمص.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه أن «أربع طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية بتاريخه الساعة 03.25 من فوق البحر غرب مدينة جونيه باتجاه الشرق وصولاً إلى مدينة بعلبك، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 03.35 من فوق البحر غرب مدينة جونيه».

تزامناً ، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى الشعور بحجم المأساة الإنسانية الدائرة في سوريا منذ سبعة أعوام ونيّف حتى الساعة والتي كلّفت أكثر من نصف مليون قتيل وملايين المهجرين ومآسٍ إنسانية تذكّرنا بالحروب العالمية».

وفي تصريح تعليقاً على أحداث دوما الأخيرة، طالب جعجع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ب «التخلي ولو لمرة واحدة عن حسابات المصالح الضيقة واتخاذ قرار تاريخي تحت الفصل السابع بوقف كل العمليات الحربية في سوريا من أجل القيام بتحقيق الانتقال السياسي المنشود بعد كل ما جرى»، مؤكداً «ان التعاطي مع الأزمة السورية عبر شاشات التلفزة والتصاريح السياسية الجوفاء لا يتناسب إطلاقاً مع المأساة المستمرة فيها، باعتبار أنه عندما تتحوّل السياسة إلى مجموعة حسابات مصالح ضيقة يسقط التاريخ».وختم جعجع: «ان المسؤولية الأخلاقية، بالمعنى العريض للكلمة، والتي تتعارف عليها كل الأديان قاطبة، تدق اليوم أبواب مكاتب وضمائر أصحاب القرار في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ماذا والا لا نستغربنّ ان يتحول العالم في وقت ليس ببعيد إلى بؤرة تحكمها شريعة الغاب، حيث يقتل القوي الضعيف، ولا تحكمه الا لغة الحديد والنار وموازين القوى».

في المقابل، أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن انخراط حزب الله في الحرب السورية أتى بعد أن تحوّلت هذه الحرب إلى إقليمية اشترك فيها 84 بلداً «، معتبراً « أن عودة الحزب إلى لبنان أمر طبيعي وهو قريب بعد انتهاء الحرب «.

وأشار عون في لقاء مع برنامج Internationales الفرنسي إلى « أن السلطة في لبنان تمارس سيادتها على الأراضي اللبنانية بشكلٍ تام من دون أيّ تدخل من الحزب»، مؤكّداً « أن الحزب لم يبادر إلى مهاجمة إسرائيل وبالتالي فهو يلتزم بالاستقرار والسلام في لبنان «.

وعما إذا كان لبنان يدعم الرئيس السوري بشار الأسد، قال عون إن «الأسد هو رئيس لبلاده وعلينا التعامل مع الحكومة الموجودة ولا خيار آخر لدينا»، مؤكّداً أن «العلاقات اللبنانية-السورية محدودة راهناً لكن طالما أن الأسد باقٍ في السلطة فنحن نعترف به إذ ليس هناك من ممثل آخر لسوريا».