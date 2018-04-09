﻿تهجير مدينة دوما… خروج القافلة الأولى لمقاتلي «جيش الإسلام» إلى الشمال السوري

دمشق – «القدس العربي»: يستكمل النظام السوري عمليات التهجير القسري تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه ما بين جيش الإسلام والجانب الروسي، في اعقاب حملة عسكرية عنيفة، شنها بشراكة روسية – إيرانية باستخدام السلاح الكيميائي، على مدينة دوما في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، حيث توصل الطرفان إلى تسليم المدينة للنظام السوري وإجلاء مقاتلي جيش الإسلام مع عائلاتهم والمدنيين الراغبين باتجاه الشمال السوري إلى جرابلس، بالتزامن مع اطلاق جيش الإسلام كامل المحتجزين في سجونه من سكان مدينة «عدرا العمالية» في ريف دمشق.

وتنفيذاً للاتفاق خرجت امس، الدفعة الاولى من مقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم إلى الشمال السوري، ووفقاً لمصادر أهلية فقد تجمعت مساء امس 25 حافلة تضم العناصر وعائلاتهم إضافة إلى جرحى، على ان تكون وجهتهم مدينة جرابلس شمالي مدينة حلب.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن 41 حافلة خرجت فجر أمس الاثنين، تقل عناصر فصيل «جيش الإسلام» وعائلاتهم، من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى مدينة جرابلس شمالي سوريا، وذلك مقابل إطلاق سراح 52 شخصاً كانوا أسرى لدى «جيش الإسلام» في دوما.

ونشر المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض السورية، امس الاثنين، بياناً حول المجزرة التي ارتكبها النظامان السوري والروسي في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وجاء في البيان «ظهرت البارحة تقارير عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري – هذه المرة في دوما. من المتوقع أن ترتفع التقديرات عن وقوع حوالي 100 قتيل، والكثير منهم من الأطفال».

وقال نصر الحريري رئيس هيئة المفاوضات «نشهد المزيد من الأدلة على نتيجة فشل المجتمع الدولي المتكرر في فرض الخطوط الحمراء وحماية المدنيين، مشيراً إلى إن «التكلفة في الأرواح السورية مهولة، لكن الأزمة في سوريا أنتجت أيضًا تهديداً إرهابياً يصل إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة، ونتج عنها أيضاً أزمة اللاجئين التي اجتاحت منطقتنا وكان لها تأثير كبير على بقية العالم».

مضيفاً «إذا كان المجتمع الدولي لا يشعر بأي التزام أخلاقي لإنقاذ الأرواح، فعليه على الأقل أن يدرك الضرورة الاستراتيجية للتصرف لصالح السلام والأمن العالميين.. إن الفشل في حماية السوريين هو أيضاً فشل في حماية المواطنين في أوروبا والولايات المتحدة. «إن مجلس الأمن غير قادر على معالجة هذه الأزمة».

وأكد الحريري أن روسيا طرف مباشر في الصراع وقد أثبتت أنها ستدافع عن الأسد مهما كلف الأمر، وقال «حذرنا خلال التصعيد الذي حدث في الغوطة الشهر الماضي من أن فشل مجلس الأمن في تطبيق قراره بوقف إطلاق النار سيؤدي حتما إلى المزيد من إراقة الدماء» مشيراً إلى ان «سلوك الأسد معروف، فهو يتشجع في كل مرة يتم فيها تذكيره بأن جرائمه سوف تمر دون عقاب.. لقد وضع عدد من زعماء العالم خطاً أحمر بشأن الأسلحة الكيميائية، ويجب أن يتم الآن فرض هذا الخط الأحمر، لكن هذا ليس كافياً، لأن ردع استخدام الأسلحة الكيميائية فقط سيعطي إشارة للأسد بأن هجومه بالأسلحة التقليدية الأكثر فتكاً يمكن أن يستمر وأن يكثف، لذلك نحث الدول الأعضاء القادرة على اتخاذ إجراء فوري لردع جميع عمليات قتل المدنيين بأن تفعل ذلك، عندها فقط سينخفض معدل القتل.. عندها فقط ستعيد روسيا وإيران والأسد وأعوانه تقييم نهجهم القائم على إعاقة العملية السياسية، وعندها فقط ستكون عندنا فرصة لحل هذه الأزمة وعواقبها العالمية».

وقال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية السوري، إن هجمات يشتبه في أنها كيميائية أسفرت عن مقتل 60 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 1000 في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، مطلع الأسبوع الجاري، وقال الاتحاد في بيان له نقلته وكالة رويترز «العدد يواصل الارتفاع، فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق تحت الأرض تسرب إليها الغاز وكانت مئات الأسر قد احتمت بها».