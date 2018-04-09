﻿مقاتلات إسرائيلية تُدمِّر قاعدة جوية على خطوط الإمداد الإيراني في حمص

دمشق – «القدس العربي» : بينما يتحضر النظام السوري لاستيعاب تهديدات الإدارة الأمريكية، قامت القوات الإسرائيلية بضربة عبر ثمانية صواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية على مطار التيفور العسكري قرب حمص، وذلك في اعقاب التهديد الأمريكي الشديد اللهجة على الهجوم الكيميائي الذي ارتكبه النظام السوري في مدينة دوما في ريف دمشق، وسط إنذار المسؤولين عنه بدفع ثمن باهظ مع وصف الرئيس السوري الأسد بالحيوان، الامر الذي اعتبرته القيادة الروسية «أمراً مهيناً» بحق بشار الأسد، حيث قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، نعتقد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا وإيران هم المسؤولون عن دعم «الأسد الحيوان» كما ورد في تغريدته أمر مهين للغاية ومن غير معقول أن تستخدم عبارات مشابهة بحق الرئيس الشرعي للبلاد».

وبالنظر إلى التماهي بين اهداف إسرائيل والقيادة الأمريكية بشن ضربات على قواعد عسكرية مهمة في سوريا، الا ان مصادر مطلعة استبعدت ان تكون أهداف الضربة الإسرائيلية، تأديبية، لنظام الأسد، معتبرة ان لإسرائيل خطوطاً حمراء أعلنت عنها مراراً وهي تتحرك لأجلها.

العميد احمد رحال رأى أن اهداف الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور العسكري مفادها اعطاء اشارة دائمة بان خطوط إسرائيل الحمراء لن يسمح بتجاوزها في سوريا، في إشارة ضمنية إلى التوغل الايراني والاسلحة المتطورة التي قد تخل في توازن المنطقة، كما انها كانت بمثابة رسالة للتحالف الدولي عبر إسرائيل «من اجل اختبار مدى قدرة الرد للنظام والروس، وما هي احتياطاتهم».

فمن المرجح ان تكون الضربة لـ «جس نبض» الدفاعات الروسية والسورية، والامكانيات الجوية وامكانيات الكشف، مشيراً إلى التخبط في الاخبار التي وردت تباعاً من وسائل الاعلام الروسية والسورية عقب الضربة الإسرائيلية، وقال «رحال» لـ»القدس العربي»، «انا اتفهم ان منظومات استطلاع النظام السوري لم تكتشف الطائرات الإسرائيلية، لكن ماذا عن منظومات الاستطلاع الاستراتيجية الروسية الموجودة في حميميم، وهي المفروض ان تكشف حتى جبل طارق، وهو ما يشير إلى إجراءات جديدة قامت بها إسرائيل من حيث التشويش والتمويه واخترقت ونفذت المهمة وانسحبت ولم يتم كشفها، وهذا يشير إلى نجاحها في الاختبار الذي أنجزته.

كما ذهب المحلل السياسي محمد العطار إلى ان مطار التيفور الذي يصنف على انه أكبر مطار عسكري في سوريا وأحد اهم المطارات العسكرية تحصيناً، تأتي أهميته من حيث موقعه الجغرافي حيث يقع على خط الامداد الإيراني الذي يجتاز الأراضي العراقية، وتتخذه مجموعات من الضباط والخبراء العسكريين من إيرانيين وروس مقراً لها.

ورجح لـ «القدس العربي»، استهداف إسرائيل لهذه القاعدة بالذات كونها تضم مستودعات وصواريخ لحزب الله يمكن ان تؤثر على إسرائيل مستقبلاً وبالتالي فهي تعجل بضرب هذه الأهداف، ومن ناحية ثانية فقد تكون الصواريخ الإسرائيلية قد استهدفت طائرات حديثة للنظام السوري منها ميغ 29 وميغ 27 والسوخوي داخل المطار، كونها طائرات قاذفة بعيدة المدى قد تؤثر على إسرائيل. مشيراً إلى ان مطار التيفور يحتوي على 54 حظيرة إسمنتية ومدرج رئيسي ومدرجين ثانويين، مع وجود دفاعات جوية متطورة وأجهزة رادار، إضافة إلى عشرات آليات والمدرعات العسكرية المتطورة.

وحول اعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي قال في تصريحات له امس «سلاح الجو الإسرائيلي عاد للعمل في سوريا مرة ثانية» وذلك في أعقاب تصريح آخر له قال فيه «لقد تم هناك تجاوز الخطوط الحمراء من كل الأنواع، إننا نتابع كل الأحداث ولا نقف مكتوفي الأيدي» قال العطار «لا بد ان وزير الحرب يتحدث عن التوغل الإيراني وتجاوز الحد المسموح به من الأسلحة المتطورة لحزب الله في سوريا».

وانتهى المتحدث إلى انه لا بد من الإشارة إلى أن الضربة قد تحمل معنى تسويقياً لنظام الأسد شعبياً لتلميع صورته على أنه مازال العدو الأول لإسرائيل ضمن حلف «المقاومة والممانعة».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز «إف-15» شنتا غارة جوية على مطار التيفور السوري، وذكرت أن 3 صواريخ وصلت إلى الهدف، بينما تم اعتراض 5 منها. وكشفت، الاثنين، عن أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ غارة على مطار التيفور في سوريا فجر امس.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه «يوم الاثنين 9 نيسان/أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجراً وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز «اف 15» تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة «التيفور» العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري قامت بتدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيراً إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي السورية، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة «تيفور» العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أي من المستشارين الروس في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف، فيما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «روسيا وإيران وحزب الله لهم وجود في المطار» الذي يقع بين مدينتي حمص وتدمر، وقال عبد الرحمن «قُتل 14 مقاتلاً على الأقل بعد الضربة على مطار التيفور، ضمنهم قوات إيرانية».