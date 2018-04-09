﻿صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي عن الشهر الماضي

لندن – د ب أ: أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية عن فوز المصري محمد صلاح هداف ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر آذار/مارس باختيار الجماهير. وحصد صلاح الجائزة للمرة الرابعة، بعد فوزه بها في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير. وشارك صلاح في أربع مباريات مع ليفربول في الدوري الشهر الماضي حيث سجل ستة أهداف وصنع هدفين. ويتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا بفارق خمسة أهداف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.

سيميوني يؤكد استمراره مع أتلتيكو مدريد الموسم المقبل

برلين – د ب أ: وضع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حدا للتكهنات المثارة حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد وأكد أنه باق مع ناديه الموسم المقبل. وثارت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول رحيل سيميوني عن نادي العاصمة الإسبانية هذا الصيف، بعد الإخفاق الذي عصف بأتلتيكو في الموسم الحالي. لكن بعد تعادل فريقه 1/1 أمام ريال مدريد الأحد في الدوري الإسباني، أكد سيميوني أنه سيبقى خلال الموسم المقبل. وقال: «مستقبلي؟ سأبقى مع أتلتيكو، هذا ناد كبير ونحن ننمو». وأضاف: «أنا فخور بالمستوى الذي وصل إليه النادي في العقد الأخير وبالطريقة التي نافسنا بها ناديين كبيرين مثل الريال وبرشلونة وبالطريقة التي نحافظ بها على هذا المستوى التنافسي». وفاز المدرب الأرجنتيني مع أتلتيكو بالدوري وكأس إسبانيا والدوري الأوروبي خلال السنوات السبع التي قضاها مع الفريق، والتي وصل خلالها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

التحقيق في إهانة مشجعي مونشنغلادباخ للحكمة شتاينهاوس

برلين – د ب أ: أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه بدأ تحقيقات بشأن توجيه مجموعة من مشجعي بوروسيا مونشنغلادباخ إهانات للحكمة بيبيانا شتاينهاوس خلال مباراة الفريق أمام هيرتا برلين ضمن الدوري الألماني. وبدأ الاتحاد التحقيقات بعد الإهانات التي تعرضت لها شتاينهاوس (39 عاما) إثر قرارات تحكيمية مثيرة للجدل خلال المباراة التي انتهت بفوز مونشنغلادباخ 2/1 السبت. وسادت حالة من الاستياء بين بعض مشجعي مونشنغلادباخ بعدما ألغت هدفا للفريق، عندما كان متأخرا بهدف، رغم أنها اتخذت القرار باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد. ووجهت جماهير مونشنغلادباخ صيحات الاستهجان أيضا لفريقها إثر العروض المتواضعة، كما أثيرت حالة من الجدل بين اللاعبين والمشجعين بعد المباراة، رغم تحقيق الفوز، حيث استهدفت مجموعة من المشجعين الحارس يان سومر بانتقادات حادة.

وفاة الدراج البلجيكي جووليرتس بسكتة قلبية بعد سقوطه في سباق باريس

باريس – د ب أ: توفي الدراج البلجيكي ميشيل جووليرتس في أحد مستشفيات مدينة ليل الفرنسية بعد إصابته بسكتة قلبية عقب سقوطه خلال سباق باريس روبيه الأحد. وتعرض جووليرتس (23 عاما) للسقوط قبل 150 كيلومترا على نهاية السباق ليتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن وفاته. وأشارت تقارير إلى أن الدراج البلجيكي أصيب بسكتة قلبية، فيما أظهرته لقطات تليفزيونية وهو ملقى على الأرض، ويبدو أنه كان يخضع لإنعاش قلبي رئوي من أحد الفرق الطبية. ولم يتم الكشف عن السبب الذي أدى لسقوط جووليرتس، غير أن العديد من الدراجين، بينهم الألماني توني مارتن المتوج ببطولة العالم في أربع مناسبات، سقطوا أثناء السباق الذي فاز به بطل العالم السلوفاكي بيتر ساغان.

الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الـ28 والثالثة على التوالي

تونس – الأناضول: توّج الترجي، بلقب الدوري التونسي للمرة الثامنة والعشرين، والثالثة على التوالي. وتغلب على ضيفه نجم المتلوي 1/0، في ختام الجولة الثالثة والعشرين. وأحرز الهدف يوسف بلايلي في الدقيقة 31. وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء للترجي من طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 70. ويتصدر الترجي برصيد 56 نقطة بفارق 12 نقطة عن الإفريقي قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، فيما تجمد رصيد نجم المتلوي عند 28 نقطة في المركز الثامن. والترجي أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 28 مرة، وهي الثالثة على التوالي.

حارس منتخب الجزائر يعاقب بالإيقاف خمس مباريات!

الجزائر – د ب أ: قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري ايقاف الدولي فوزي شاوشي حارس مولودية الجزائر خمس مباريات، منها اثنتان موقوفتا النفاذ، إثر طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام شبيبة القبائل 1/3، في الدوري. وكان شاوشي دخل في مشادة كلامية مع أحد الأفراد المكلفين بتأمين المباراة، والذي كان يجلس خلف شباكه، ما دفع حكم المباراة إلى طرده. وطبقا للعقوبة، يغيب شاوشي عن مباراة المولودية أمام شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل في الدور قبل النهائي لكأس الجزائر، وعن مواجهة نصر داي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري. وغاب عن المباراة التي فاز فيها المولودية على بارادو 5/1 السبت.