﻿اسبانيا تنضم إلى فرنسا وكرواتيا في قبل النهائي بعد فوز ملحمي لفيرير

عواصم – رويترز: فاز ديفيد فيرير على فيليب كولشرايبر في مباراة مثيرة استمرت خمس ساعات لتقلب اسبانيا تأخرها 2-1 أمام المانيا وتبلغ الدور قبل النهائي في لفرق الرجال.

وبعد فوز رفائيل نادال المصنف الأول عالميا 6-1 و6-4 و6-4 على الكسندر زفيريف، تغلب فيرير على كولشرايبر 7-6 و3-6 و7-6 و4-6 و7-5 في المباراة الأخيرة باستاد بلازا دي توروس في بلنسية لتحسم اسبانيا المواجهة بنتيجة 3-2. وصمد فيرير البالغ 36 عاما في الشوط الثامن بالمجموعة الأخيرة لينقذ ثلاث فرص لكسر إرساله ثم انتفض عند التعادل 5-5 ليكسر إرسال منافسه قبل أن يحسم الأمور على إرساله في الشوط التالي. وقال فيرير: «إنه يوم لا ينسى. لا أعلم كيف فعلتها». وأضاف سيرجي بروغيرا كابتن اسبانيا: «لدي الكثير من العواطف. المباراة كانت لا تصدق. هذه لحظة استثنائية لفيرير الذي نحبه جميعا. هو أحد أروع الأشخاص في التنس ويستحق مباراة مثل هذه. أعتقد أنهما استحقا الفوز. أعتقد أن فيليب قدم أحد أفضل المباريات التي شاهدتها له. المباراة كانت على مستوى مذهل وإثارة بالغة». وستلعب اسبانيا في الدور قبل النهائي ضد فرنسا حاملة اللقب التي بلغت المربع الذهبي للعام الثالث على التوالي بعدما قلب لوكا بوي تأخره إلى فوز 2-6 و6-1 و7-6 و6-3 على فابيو فونيني في جنوى ليحسم المواجهة ضد ايطاليا 3-1. وأهدر الايطالي فونيني فرصتين للفوز بالمجموعة الثالثة ضد بوي ليتأخر 5-4 ثم فرط في فرصة كسر الإرسال في الشوط 11 ليحطم مضربه في غضب. وتفوق بوي لاعب فرنسا الأول على فونيني في الشوط الفاصل ثم فاز بسهولة بالمجموعة الرابعة. وقال يانيك نواه كابتن الفريق الفرنسي: «أنا فخور بهذا الفريق وأشعر براحة لأن المباراة الأخيرة كانت متكافئة». وأضاف: «نقاط قليلة حسمت الأمور في المجموعة الثالثة. أعتقد أننا كنا محظوظين قليلا لكنه جزء من التطور ونستمتع بحظنا». كما تأهلت كرواتيا إلى المربع الذهبي بعد فوز مارين شيليتش وصيف بطل استراليا المفتوحة 6-1 و6-1 و6-1 على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين ليحسم انتصار بلاده بنتيجة 3-1. وستلعب كرواتيا ضد الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول بعد انتصار جاك سوك ورايان هاريسون على الثنائي البلجيكي ساندر جيل ويوران فليغن في مباراة الزوجي ليفوز الفريق الأمريكي 3-صفر.