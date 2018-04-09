﻿فورمولاـ 1: ميكانيكي فيراري يخضع لجراحة ناجحة بعد إصابته على يد رايكونن

روما – د ب أ: خضع فرانشيسكو سيغاريني ميكانيكي فريق فيراري لعملية جراحية ناجحة في ساقه بعد تعرضه لكسر خلال سباق جائزة البحرين الكبرى الأحد ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولاـ 1.

وكان سيغاريني يستعد لوضع إطار خلفي جديد في سيارة سائق فيراري، الفنلندي كيمي رايكونن، قبل أن يطُلب من رايكونن بشكل خاطئ الخروج إلى المضمار. وصعدت سيارة رايكونن على ساق سيغاريني مع خروجه إلى المضمار، ما ألحق بميكانيكي فيراري كسرا في شظية القدم. وتمّ نقله إلى مستشفى في البحرين حيث خضع لجراحة ناجحة. ونشر سيغاريني صورة له على «إنستغرام» وهو راقد على الفراش في المستشفى. وقال سيغاريني: «سارت العملية بشكل جيد. أودّ توجيه الشكر إلى جميع الأشخاص الذين سألوا عني وقلقوا لأجلي. كل الشكر لكم».