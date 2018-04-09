﻿نيشينو بديلا لخليلوجيتش المُقال في تدريب منتخب اليابان قبل شهرين من المونديال

طوكيو – رويترز: أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم أن اكيرا نيشينو مدير الاتحاد المحلي سيحل بديلا لوحيد خليلوجيتش في تدريب المنتخب قبل شهرين على انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

ولن يكون أمام نيشينو، الذي أمضى 10 مواسم في قيادة غامبا أوساكا وبات مديرا للاتحاد الياباني في 2016، الكثير من الوقت للاستعداد لكأس العالم حيث ستلعب اليابان ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كولومبيا وبولندا والسنغال. وستخوض اليابان ثلاث مباريات ودية قبل انطلاق أولى مبارياتها في كأس العالم أمام كولومبيا يوم 19 يونيو/حزيران. وقاد خليلوجيتش (65 عاما)، الذي تولى المسؤولية في مارس/آذار 2015، اليابان لبلوغ النهائيات للمرة السادسة على التوالي عقب إنهائها على قمة المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية متفوقة على السعودية واستراليا. ومع ذلك فان الضغط على المدرب، الذي قاد الجزائر للوصول لدور الـ16 في مونديال 2014، تزايد ولم يخفف التعادل مع مالي والهزيمة من أوكرانيا وديا الشهر الماضي من المخاوف بشأن مستوى الفريق قبل مشاركته في النهائيات.

وقال كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني: «بعدما بلغنا نهائيات كأس العالم قمنا بترتيب بعض المباريات الودية لكننا قررنا في النهاية إقالة خليلوجيتش قبل يومين. لم نتخذ هذا القرار بسبب نتائج المباريات أو بسبب تقريره فقط ولكننا استمعنا بالطبع لأراء اللاعبين.

عقب مباراتي مالي وأوكرانيا، باتت العلاقة والثقة بين المدرب واللاعبين متراجعة للغاية». وقال تاشيما إن المدرب البوسني لم يكن يتوقع القرار. وأضاف: «عندما أبلغته مباشرة، كان انطباعي انه شعر بالدهشة. لم يكن يتوقع مثل هذا الموقف لذا فقد بدا عليه الإحباط بعض الشيء وكان يريد معرفة السبب». ونيشينو، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب بلاده كلاعب، هو الأكثر شهرة في اليابان بسبب قيادته المنتخب الوطني نحو الفوز على البرازيل في أولمبياد لندن 1996. كما قاد نيشينو غامبا اوساكا للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2008. وقال تاشيما: «كنا نريد أن يأتي المدرب الجديد من داخل الاتحاد الياباني نظرا لتبقي شهرين فقط على كأس العالم». وأضاف: «لذا قررنا الاستعانة بنيشينو كمدرب جديد لأنه يعرف الفريق وهو أكثر من اطلع على كواليس الفريق».

وخليلوجيتش ثالث مدرب يترك منصبه في أحد المنتخبات الآسيوية الخمسة عقب ضمان التأهل وقبل المشاركة في النهائيات. وغيرت استراليا والسعودية مدربيهما بعد وقت قليل من ضمانهما التأهل، بينما غيرت كوريا الجنوبية الألماني أولي شتيلكه واستعانت بشين تاي يونغ في آخر مباراتين بالتصفيات. وستخوض اليابان مباراتها الودية المقبلة أمام غانا في 30 مايو/آيار المقبل.