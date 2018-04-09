توريس يعلن رحيله عن أتلتيكو نهاية الموسم الجاري!

مدريد – د ب أ: أعلن المهاجم الإسباني فيرناندو توريس أنه سيرحل نهاية الموسم الجاري عن ناديه أتلتيكو مدريد، معترفا بأن قراره بالرحيل لم يكن سهلا.

وقال: «عندما جئت (إلى النادي) في سن العاشرة اعتقدت دائما أن أتلتيكو سيكون بيتي، أنا أستمتع مع أتلتيكو الذي دائما ما حلمت به، هذا سيكون الموسم الأخير لي في النادي، لم يكن قرارا سهلا ولكنني أشعر بأنني مجبر على قوله للجماهير». وانضم توريس إلى قطاع الناشئين في أتلتيكو عندما كان طفلا وأصبح أحد أيقونات جماهير الفريق منذ 2001، الذي شهد مشاركته في أولى مبارياته مع النادي. وفي 2007 انتقل إلى ليفربول، قبل أن يصبح لاعبا لتشلسي في 2011، حيث لعب ثلاثة مواسم ونصف الموسم. وفي 2014 أعير إلى ميلان الإيطالي، وفي نهاية 2014 عاد لأتلتيكو. لكن خلاشل فترته الثانية لم يحظ بدور مهم مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. وفي بيان رحيله، وصف توريس علاقته مع مدرب أتلتيكو بـ»الاحترافية». وتكهنت الصحافة الإسبانية أن توريس يقترب من الانتقال للدوري الصيني. وأكمل توريس، الذي فاز مع المنتخب الإسباني بكأس أمم أوروبا وكأس العالم، في رسالة لجماهيره، قائلا: «يتبقى لنا شهر تقريبا معا وأتمنى أن تبقوا معي، لا يزال لدينا الكثير من المباريات على ملعبنا».