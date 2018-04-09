روما يسعى الى الدفاع عن كبريائه أمام برشلونة

روما – د ب أ: رغم هزيمته الثقيلة 1/4 ذهابا في برشلونة، سيكون لدى روما الإيطالي ما يسعى لتحقيقه اليوم على ملعبه أمام برشلونة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وجرح روما نفسه مرتين ومنح هدفين لبرشلونة في الذهاب عن طريق النيران الصديقة ليساعده على الفوز 4/1 ما يجعل مهمة روما في غاية الصعوبة على الاستاد «الأولمبي» بالعاصمة روما. لكن الفريق الإيطالي سيكون بحاجة إلى الدفاع عن كبريائه ومصالحة الجماهير خاصة بعدما خسر صفر/2 أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي السبت في مباراة كان هو الأفضل فيها.

ويسعى إلى استخدام جماهيره المتحفزة لتكون سلاحه الرئيسي في مواجهة برشلونة بموقعة رد الاعتبار التي تأتي في أحلك فترة لروما خلال هذا الموسم العصيب. وقال ألكسندر كولاروف مدافع روما: «نحتاج إلى النظر للأمام… أولا، علينا التركيز في مباراة برشلونة ثم يأتي التركيز في مباراة لاتسيو بالدوري الإيطالي الأحد المقبل لإظهار جدارتنا باللعب في دوري الأبطال الأوروبي مجددا». وجاءت الهزيمة أمام فيورنتينا لتمنح لاتسيو الفرصة للتقدم على روما في الترتيب قبل مباراة الدربي.

ويحتل روما المركز الرابع، لكن بفارق نقطة واحدة فقط أمام انتر ميلان قبل آخر سبع مراحل من المسابقة. ورغم الهزيمة ذهابا، حرص إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما على تهنئة لاعبيه وعلق على هدفي «النيران الصديقة» وقال: «برشلونة جيد بنفسه، ولا يحتاج لمساعدة». ولكن الهزيمة أمام فيورنتينا لم ترق للمدرب الذي تولى تدريب روما في تموز/يوليو الماضي. وقال: «لم ندافع جيدا… الأمور لم تكن رائعة لنا في هذه الفترة. لم نستطع ترجمة هجماتنا وفرصنا إلى أهداف. تحصل على الشجاعة أحيانا من مستوى الأداء ولكن كرة القدم تعتمد على بعض اللحظات التي لم تكن لصالحنا». ولم تكن إحصائيات المباراة مشجعة لروما حيث فشل في هز الشباك رغم وجود 21 محاولة على المرمى منها 12 بين القائمين والعارضة فيما سجل فيورنتينا هدفين من أربع تصويبات فقط على المرمى.